Палата представителей Конгрессе США проголосовала за отставку своего спикера. Это решение, спровоцированное крайне правыми республиканцами, парализовало Конгресс до тех пор, пока не будет избран новый спикер Палаты. Принимать законы без спикера Палата не может. На первый взгляд может показаться, что это решение может нанести серьезный вред американской помощи Украине.



Однако в долгосрочной перспективе оно служит усилению позиций главных сторонников помощи Украине в Конгрессе — демократической партии. Не исключно, что отставка Маккарти в итоге даже поможет демократам победить на довыборах в следующем году.

Поздно вечером во вторник 3 октября Палата представителей впервые в своей истории сместила с поста своего спикера — республиканца Кевина Маккарти. Результаты голосования оказались ошеломляющими для республиканского большинства — "за" проголосовали 216 конгрессменов (все демократы и 8 республиканцев), "против" — 210. Место спикера палаты было объявлено вакантным, и временно исполняющим обязанности стал республиканец Патрик Макгенри. Затем палата прекратила работу до выборов нового спикера. Сам Кевин Маккарти завил, что не будет вновь баллотироваться на этот пост.

Голосование по отставке спикера инициировал давний враг Маккарти, крайне правый республиканец-трампист Мэтью Гетц. Этот конгрессмен известен своими связями с американскими неонацистами, поддержкой штурма Капитолия 6 января 2021 года, ложными обвинениями в штурме против "антифа", распространением теорий заговора о подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года. В феврале этого года Гетц и еще 10 республиканцев внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию о полном прекращении помощи Украине.

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