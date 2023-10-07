30 сентября в результате атаки российского беспилотника в районе города Лиман Донецкой области погиб бывший капрал эстонских вооруженных сил Танель Криггуль. Rus.Delfi.ee со ссылкой на Eesti Ekspress рассказывает о том, как Криггуль оказался в Украине и при каких обстоятельствах он погиб.

Криггуль стал вторым гражданином Эстонии, воевавшим на стороне Украины и погибшим в ходе войны. В начале марта 2023 года появились сообщения о том, что во время боев за Бахмут погиб бывший офицер Сил обороны Иво Юрак. На этой неделе телеканал LTV сообщил о гибели в Украине первого добровольца из Латвии. Его имя не называется.