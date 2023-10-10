9 октября, правительство одобрило ряд изменений к закону "О подоходном налоге с населения". Среди прочего — обязательная подача декларации о доходах для всех жителей уже с 2025 года. Правда, оговорен список лиц, которых освободят от этого требования, а также из декларации исключат отдельные доходы. Портал Delfi изучил законопроект, который подготовило Министерство финансов.

По все еще действующему законодательству, обязательную декларацию о доходах в течение трех месяцев (в отдельных случаях — четырех) обязаны подать только отдельные категории налогоплательщиков. Преимущественно это те лица, доходы которых при выплате не облагались налогами (полный список можно найти — здесь), а также те, кто ведет хозяйственную деятельность.

Для остальных налогоплательщиков декларирование доходов носит исключительно добровольный характер. Причем подать в налоговую службу документы можно в течение трех лет. И жители Латвии активно пользуются такой возможностью, поскольку можно вернуть часть переплаченных налогов за оправданные расходы на медицину, образование, отдельные виды накоплений и страхования, а также пожертвований. Подробнее читайте — здесь.

С 1 марта по 28 августа 2023 года в VID подано 1 026 289 годовых деклараций о доходах, в том числе по 840 004 декларациям начислена переплата подоходного налога с населения в размере 295,86 миллиона евро. По состоянию на 28 августа текущего года из этой суммы выплачено 273,88 миллиона евро.

Министерство финансов предлагает такой подход кардинально изменить. Справедливости ради заметим, что первый шаг в этом направлении уже предпринят: налоговая служба подготовила и предложила жителям подтвердить автоматический возврат переплаченного налога. Такая акция прошла в сентября этого года.

Какой же следующий шаг? В законопроекте сказано, что физические лица, которые получали доходы, будут обязаны их задекларировать, используя Электронную систему декларирования (EDS), до 1 июля следующего года, а внести необходимую сумму налога — до 23 августа.

Как будет осуществляться подача деклараций?

Кого освободят от декларирования доходов?

Какие сроки отводятся для уплаты налогов?

Как быстро вернут переплаченный налог?

Какие доходы вычеркнуть из деклараций?

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года после принятия Сеймом в рамках бюджетного пакета законодательных инициатив.

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