С начала XX века тоталитарные диктатуры лишали гражданства сотни тысяч своих граждан, натурализованных или урожденных, по политическим и расовым мотивам. Демократические страны делали то же самое, хоть и в гораздо меньших масштабах. После Второй мировой войны и Холокоста было подписано несколько конвенций, призванных предотвратить появление лиц без гражданства — апатридов — но и они не соблюдались и не соблюдаются ни диктатурами, ни демократиями до сих пор.

На прошлой неделе старший партнер правящей коалиции — партия "Новое Единство" объявила, что подготовила поправки к Закону "О гражданстве", которые позволят лишать гражданства натурализованных бывших неграждан Латвии, если те нарушат принесенную клятву гражданина и совершат преступления против конституционного строя Латвии. При этом, премьер-министр Эвика Силиня оговорилась, что лишать гражданства за "публично произнесенную глупость" не предполагается. Лишать гражданства предполагается лишь за "уголовные преступления или какие-либо другие нарушения".

Из соседствущих с Латвией стран лишение гражданства по политическим мотивам практикуют Литва, Россия и Беларусь. Эстония с 2022 года может лишать приобретенного гражданства только за гражданскую или военную службу в другом государстве, если такая служба будет угрожать ее безопасности. Все государства могут лишать натурализованных лиц гражданства, если те предоставили при натурализации ложные сведения.

В этом году литовский парламент принял поправки, которые позволяют лишить литовского гражданства лиц с двойным гражданством, если они публично выражают поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Первой жертвой этого закона стала 51-летняя фигуристка Маргарита Дробязко — ее лишили литовского гражданства за публичную поддержку России в войне с Украиной. Это решение вызвало в стране неоднозначные оценки. Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сравнил литовского президента Гинтанаса Науседу с белорусским диктатором Лукашенко.

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