В Курземе в конце этого лета был найден бункер времен Второй мировой войны. Поскольку он очень хорошо сохранился, он станет частью экспозиции о фортификационных сооружениях немецкой армии.

На самом деле бункер был обнаружен случайно: если бы владелец земли, управляя трактором, не заметил нескольких бревен и дверь, то сооружение оставалось бы в земле еще много лет. Лаурис Юревицс, принимавший участие в раскопках бункера, рассказал Delfi, что деревянная конструкция была зарыта в землю, а пол бункера находился на глубине около четырех метров.