В начале октября Ригу накрыла осенняя буря. На садовый домик с соседнего участка упало дерево, и его ветки повисли на интернет-кабеле. На то, чтобы понять, кто может законным образом убрать дерево, у читательницы Delfi ушло больше недели. Десяток чиновников разных инстанций самоуправления и органов правопорядка "футболили" ее между собой. Delfi попытался разобраться в этой муниципаьной головоромке. Кто за что отвечает и кто что устраняет?

"На крышу садового домика, стоящего на нашем участке, упало дерево, которое росло на соседнем участке и придавило интернет-провода, которые, впрочем, продолжили работу, — написала в Delfi Наталья Ш. — С владельцами того участка мы не знакомы. На месте их не было. Пилить чужое дерево (оно поломалось не полностью) — юридически сомнительное занятие, да и дорогое. Что делать? Я неделю обзванивала с десяток разных служб — никто не мог сказать, что в таком случае делать, сообщал, что это не его зона ответственности, и посылал дальше. Было ощущение , что я участвую в чемпионате Латвии по отфутболиванию. Только гол — непонятно в чьи ворота".