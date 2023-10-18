Центральная криминальная полиция Эстонии обнаружила в доме бизнесмена 1,37 гр чистого кокаина, пишет Eesti Ekspress.

Находящемуся под стражей 38-летнему криптомиллионеру Ивану Турыгину приходится сидеть за решеткой по нескольким уголовным делам одновременно. Власти США подозревают его в кибермошенничестве на сумму более 500 млн евро и ожидают, что Эстония его экстрадирует. Теперь прокуратура Эстонии предъявила Турыгину обвинение в приобретении и хранении крупной партии кокаина.

Центральная криминальная полиция Эстонии арестовала Турыгина около года назад и обыскала его дом. При обыске полицейские обнаружили 1,86 грамма кокаина. Экспертиза установила, что в нем содержится 1,37 грамма чистого кокаина.

Миллионер и его жена владеют виллой площадью почти 500 квадратных метров на улице Куусенымме в Пирита.

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