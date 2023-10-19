Фото: Reuters/Scanpix/LETA

В 24 года Денис Васильев — один из самых опытных фигуристов в элите своего вида спорта, а также лучший в Латвии. Его главная цель в новом сезоне — чемпионат Европы, который пройдет в январе в Литве, на арене "Жальгирис" в Каунасе. У него уже есть бронза чемпионата Европы, теперь он хочет завоевать золото.

Цель — золото

Денис настроен философски, для него фигурное катание — это скорее искусство, чем спорт или заработок. Единственным конкурентом Дениса является он сам — другие его не волнуют, ведь танцы на льду — это прежде всего самовыражение, а не соревнование.

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