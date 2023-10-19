В 24 года Денис Васильев — один из самых опытных фигуристов в элите своего вида спорта, а также лучший в Латвии. Его главная цель в новом сезоне — чемпионат Европы, который пройдет в январе в Литве, на арене "Жальгирис" в Каунасе. У него уже есть бронза чемпионата Европы, теперь он хочет завоевать золото.