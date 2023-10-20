Портал Delfi собрал истории граждан России в Латвии, которые сдали или не сдали экзамены на категорию А2 с первого раза. Для многих непреодолимым барьером стала письменная часть теста. До конца ноября Государственный центр содержания образования (VISC) проводит серию повторных тестов для граждан РФ, претендующих на статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Заявку на него подали более 6500 человек.

От редакции: имена изменены, чтобы не влиять на процесс рассмотрения документов.

"Только обязательно напишите, что все было организовано, не побоюсь этого слова, прекрасно! По-человечески относились, дали время обдумать ответы… А с компьютером у меня сложностей не было — я же инженер. Тут никаких претензий!" — дважды за время нашего общения настаивает 73-летний пенсионер Георгий. Экзамен он не сдал. И подозревает, что и повторно не получится: диакритические знаки — долготы и смягчения — не даются, хоть плачь.

Всего на тест по латышскому языку весной и летом этого года зарегистрировались 13 147 граждан России. Сдать попытались 11 301. и только 39% сумели сделать это с первого раза. Более 6500 человек подали заявку на повторное тестирование, которое проходит до конца ноября в пяти городах — Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Резекне. Глава PMLP Майра Розе уже объявила, что для тех, кто провалил экзамен, пересдача осенью обязательна.

Языковой тест считается сданным, если за каждую из четырех частей набирается не меньше 60% баллов. При этом максимальный балл за каждую часть — 15, а проходной барьер — 9 баллов. По подсчетам VISC, общая тенденция среди граждан РФ такая: средняя оценка за чтение — 73%, аудирование — 71%, разговорную часть — 67%. Главная проблема — с письменной частью: там средний балл 56%, а среди тех, кто не сдал с первого раза — 36%. Большинство жалуются на то, что не чувствуют те самые "галочки и палочки" — долготу и смягчение.

Георгий, 73 года, пенсионер: поговорить на латышском — с удовольствием, а вот писать…

Георгий родился в Латвии, куда его родители приехали работать сразу после войны.

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