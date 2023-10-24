Михаил Ходорковский, бывший российский олигарх и многолетний идейный противник Владимира Путина на полях Рижской конференции , поговорил с Delfi об успехах и неудачах российской оппозиции, общественной поддержке войны, насильственном сопротивлении режиму Путина, природе диктатуры в России и ошибках прошлого.

- Нам удалось воссоздать работу медиа с прежними аудиториями несмотря на необходимость эвакуации редакции, тех их частей, которые не посадили. Во-вторых, удалось наладить систему помощи беженцам-активистам. Удалось договориться об общих ценностях в рамках берлинской декларации. Занятие сейчас вот такой четкой позиции по поводу криминальности режима и преступности самой войны является уголовным преступлением в России, и для многих людей это был серьезный выбор.