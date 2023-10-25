Влияет ли российская оппозиция в эмиграции на общественное мнение внутри страны? Какой образ будущего она предлагает стране? Почему россияне — по натуре "выживальщики"? Что делать с Рамзаном Кадыровым и почему международное сообщество должно помочь построить в России демократию? В ходе прошедшей Рижской конференции Delfi поговорил с советником Алексея Навального Владимиром Миловым.

Владимир Милов — один из старейших участников российского оппозиционного движения, друг и соратник убитого в 2015 году Бориса Немцова, сторонник Алексея Навального и советник его команды по экономическим и внешнеполитическим вопросам.

В 1990-е годы Милов занимался реструктуризацией и демонополизацией российского нефтяного бизнеса, будучи начальником Управления экономического анализа и развития систем регулирования Федеральной энергетической комиссии РФ, а затем замминистра энергетики.

В 2002 году он ушел в отставку после того, как его предложение о расформировании корпорации "Газпром" было отвергнуто Путиным. В феврале 2008 года опубликовал совместно с Борисом Немцовым доклад "Путин. Итоги", обвинявший Владимира Путина в коррупции и антисоциальной политике. С 2021 года — научный сотрудник Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса в Брюсселе.

- Вчера Delfi спросил Михаила Ходорковского — каковы за 19 месяцев войны успехи и неудачи российской оппозиции. Как вы ответите на этот вопрос?

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