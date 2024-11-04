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Участвовать ли муниципальной полиции в контроле за дорожным движением, можно решать в рамках возможностей и ресурсов службы правопорядка - эта функция не стала обязательным требованием. Основная роль муниципальной полиции заключается в обеспечении общественного порядка на местном уровне, и только при наличии достаточных ресурсов она помогает Государственной полиции. Но достаточно ли у муниципальной полиции ресурсов для контроля за дорожным движением?

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