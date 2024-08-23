Возможно, уже с середины следующего года водителей будут штрафовать за превышение скорости даже до 10 километров в час (км/ч). Такое предложение содержится в разработанном Министерством сообщения информационном докладе "Промежуточная оценка эффективности Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы".