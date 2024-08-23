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Возможно, уже с середины следующего года водителей будут штрафовать за превышение скорости даже до 10 километров в час (км/ч). Такое предложение содержится в разработанном Министерством сообщения информационном докладе "Промежуточная оценка эффективности Плана безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы".

План разработан для повышения безопасности дорожного движения в Латвии за счет сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

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