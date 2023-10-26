Массовая депортация народов была одной из форм сталинских репрессий. Людей принудительно переселяли в отдаленные регионы с непривычным для них, как правило, суровым климатом. Сибирь стала одним из таких мест. В Томске в 1930-1940 годах работало два детских дома для детей депортированных поляков, немцев Поволжья, молдаван и жителей стран Балтии.

На сайте музея "Следственная тюрьма НКВД" опубликованы воспоминания двух воспитательниц - Польского детского дома и Чаинского детского дома для детей спецпереселенцев из стран Балтии, Молдовы и немцев Поволжья. Педагоги рассказывают, как был устроен быт детей "врагов народа". Родители этих детей погибли во время войны либо депортации или сидели в тюрьмах.

"Они все на коленях стоят, молятся"

В советское время было две волны депортации поляков — в апреле 1936 года и в 1940–1941 годах. Во время первой волны выселяли поляков и немцев из приграничных районов СССР. Вторая волна коснулась только поляков, живших в присоединенных районах Западной Белоруссии и Западной Украины. По данным российских властей, принудительно переселили 389 тысяч человек, и 39 тысяч из них умерло по пути. Осиротевшие дети депортированных попадали в специальные детские дома.

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