"Опять эти курьеры не говорят по-латышски", "в тиндере сплошные индусы", "не нравится русский — скоро вся Латвия заговорит на хинди", — все чаще жалуются латвийцы друг другу и в соцсетях. С каждым годом в Латвии становится все больше выходцев из Южной Азии, а латвийское общество не знает о них ничего. Ведь все индийцы танцуют, работают курьерами и готовят острую еду… Или не совсем так?.. Журналист Delfi несколько недель общалась с рижскими индийцами, пытаясь понять, как они оказались в Латвии, чем они тут занимаются и что планируют делать дальше.

"Не любишь танцевать?" — спрашивает сидящий рядом мужчина с красной точкой во лбу.

"Не умею".

"Да тут никто не умеет".

Мимо нас проносятся танцующие. Девушки в пышных юбках, парни, натянувшие длинные традиционные рубахи прямо поверх джинсов. Кто-то не стал заморачиваться и пришел в обычной — то есть европейской — одежде. Индийцы празднуют осенний праздник Наваратри в большом актовом зале бизнес-школы Turība.

Здесь собралось несколько сотен человек. Не все из них студенты, но только в этом вузе учатся 500 индийцев. А в РТУ — 1317. По данным на 1 января 2023 года в Латвии официально жили 2625 граждан Индии, а уже к 1 июля 2023 года их стало на треть больше. К этому моменту постоянным видом на жительство в Латвии обладал 71 гражданин Индии, временным — 3353. Скорее всего, с началом учебного года число увеличилось еще как минимум на несколько сотен: точные данные у Управления по делам гражданства и миграции появятся в январе.

Судя по статистике, большая часть получивших в прошлые годы вид на жительство в Латвии индийцев решили не оставаться в Латвии — по крайней мере, легально. И из разговора с ними становится понятно, почему.

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