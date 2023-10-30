Европейский институт гендерного равенства опубликовал новый Индекс гендерного равенства в Евросоюзе. Латвии который год принадлежит рекорд в ЕС по числу женщин, убитых интимными партнерами (по отношению ко всему женскому населению), а гендерный разрыв в зарплатах в нашей стране является одним из самых больших среди всех государств-членов.