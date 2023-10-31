"Домашек" нет, оценок нет, можно не посещать, обещают развлекать… С этого года 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств перешли на программу латышских школ. Родной русский язык стал необязательным для обучения предметом: он теперь часть "образования по интересам". Государство и город оплачивают до трех часов в неделю, но "кружок" запросили не все школы Риги. И не все дети намерены его посещать. Портал Delfi поговорил с директорами, учителями, родителями и детьми о том, как все это устроено.

"У сына-первоклассника — урок русского необязательный, раз в неделю. У сына-второклассника — четыре обязательных в неделю. Чем провинился первоклассник?" — задается вопросом мама, дети которой посещают одну и ту же рижскую школу нацменьшинств. По новым правилам, первые классы полностью перевели на латышский язык, а вторые и третьи еще продолжают обучение по программе нацменьшинств с 50% предметов на госязыке и полным комплектом русского языка и литературы.

Для переходных классов — 1-х, 4-х и 7-х — действует постановление Кабинета министров о том, что государство и самоуправления оплачивают им до трех факультативов родного языка и культуры сверх того, что выделяется на обычные кружки. Занятия эти необязательные, отметки за них никто не ставит — важно желание и возможности детей-родителей и самих школ.

С конкретными суммами до конца лета была неясность — обещать обещали, а постановление о выделении денег подоспело лишь 29 августа, когда все учебные планы уже были поданы в самоуправление, а учителя загружены. В итоге многие школы смогли запустить факультативы только в октябре. Восемь из 50 учебных заведений Риги — так и вовсе решили (пока) не пользоваться такой возможностью.

Сколько денег на родной язык выделило государство?

Сколько желающих посещать необязательный кружок?

Хватает ли учителей русского языка?

Как учителя проводят языковые кружки и борются за внимание?

Какую литературу будут изучать по желанию?

Какие последствия от такого облегченного варианта?

Что говорят про такие кружки родители и дети?

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