"Я очнулась в больнице. Я не помню, как я туда попала. Помню только сон. Я стою в большом зале перед множеством людей, и кто-то говорит: "Она еще не с нами, пусть возвращается". Я ухожу по коридору, и тут раздается другой голос: "Но и с нами ее нет!" Айга очнулась, как она говорит, после трепанации. Она упала в пьяном виде, получив черепно-мозговую травму, последствия которой ощущает до сих пор. Все родственники от нее отвернулись. Айга уже много лет живет в рижском женском приюте. Там много алкоголичек, но только две женщины признают себя таковыми. Одна из них — Айга.

Эта статья входит в цикл статей, в которых мы рассказываем об алкоголизме в Латвии и влиянии алкоголя на жизнь людей.

Честно говоря, со стороны Айгу не назовешь хронической алкоголичкой. Это милая, стройная темноволосая женщина с теплым взглядом. У нее богатый словарный запас, как у начитанного человека. Говорит она тихо и застенчиво, но когда смеется, становится виден целый ряд белых зубов. "Свои? Вы смеетесь? У меня нет ни одного собственного зуба!"

Зубы — это самое малое, что отнял у нее алкоголь. 15 лет назад Айга потеряла все — сначала мужа, потом работу. А квартиру, которую она взяла в ипотеку для бизнеса мужа, отнял банк. Позже из ее жизни исчез единственный ребенок — дочь. Она уже несколько лет живет в Скандинавии и не желает общаться с матерью. Это большая мечта Айги — воссоединиться с дочерью и внучкой. Но ничего не получается. Дочь даже не отвечает на запрос о дружбе в Facebook. "Она очень любила меня в детстве. Она долго пыталась мне помочь. Руки опустились. Я ее понимаю и не виню. Я виню себя. Я просто не помню, что я ей говорила, что я делала… Что ей пришлось пережить, когда я была пьяна". Она запретила себе даже думать о реальной встрече с дочерью. Чтобы не разочароваться. В глубине души Айга надеется, что дочь хотя бы иногда вспоминает о ней.

С одной стороны, Айга жаждет прощения дочери, с другой — панически боится такого сценария, поэтому неоднократно просит Delfi предоставить ей полную анонимность. Поэтому имя Айги было изменено, а фотография сделана искусственным интеллектом.

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