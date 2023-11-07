В познании истории сегодня все большую роль играет не только и не столько школьный курс, но и социальные сети. Какое влияние они имеют на современное восприятие истории, какую роль посты об истории в соцсетях играют в политических манипуляциях в ходе нынешних военных конфликтов и о том, как с этим бороться, Delfi поговорил с американским историком Джейсоном Стейнхауэром, автором книги History Disrupted. Недавно он посетил Ригу с лекциями в рамках программы международных обменов Госдепартамента США.

Джейсон Стейнхауэр — сооснователь Центра изучения истории в общественных интересах Альберта Лепажа в Университете Вилланова (Филадельфия, США). Стейнхауер — глобальный стипендиат американского Центра Вудро Вильсона, а также старший стипендиат в Институте изучения международной политики США. Он является автором статей и комментариев для журнала TIME и телекомпании CNN. Он также ранее занимал место в редколлегии раздела "Создано историей" газеты The Washington Post и был президентским советником в Музее Второй мировой войны.

- Вы в своих публичных выступлениях и статьях настаиваете, что социальные сети подрывают процесс изучения истории, ее понимания. Поясните, что вы имеете в виду?

- У этого процесса — две стороны. Во-первых, в процессе моего исследования я многократно слышал от людей: зачем мне учить историю в школе, когда я могу все узнать на Youtube или из Википедии? Зачем мне изучать историю как основную дисциплину? Во-вторых, интернет и социальные медиа определенно подрывают процесс профессионального изучения истории, а также меняют источники, куда люди обращаются за исторической информацией и информацией о прошлом.

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