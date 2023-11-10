Авторы российских учебники по истории — помощник Владимира Путина по культуре Владимир Мединский и пропагандист, внук министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, Вячеслав Никонов. Вышли учебники в 2021 и 2023 годах. Что российские школьники могут узнать из них о Латвии, которую Россия с момента своего нападения считает "недружественной страной"? Delfi внимательно изучил российский школьный курс по истории.

Delfi начинает публикацию серии материалов об истории: о том, что можно узнать из школьных учебников в Латвии и России, как изучать историю в эпоху соцсетей и интернета, и многом другом.

Есть множество концепций преподавания истории в школе, но все их можно свести к двум основным.

Первый — преподавание истории своей страны и мира как цельного эталонного нарратива (рассказа). Этот подход можно назвать консервативным. Он обосновывает формирование и нынешнее состояние страны, в котором живет школьник, ее народа и культуры. Обычно это история "великих" государственных деятелей: аристократов, царей, королей, императоров и президентов, на фоне которых жители страны выступают лишь статистами. Сами эти деятели и нации, о которых рассказывается в рамках такого подхода, предстают в позитивном свете. История в рамках такой концепции не содержит противоречий и не подлежит осмыслению. Ее нужно заучивать, как математическую формулу. Такой подход практиковался с начала XIX века и до середины XX столетия. После Второй Мировой войны и падения европейских империй от него стали отказываться, поскольку объяснить черные страницы в истории множества стран с его помощью оказалось невозможно.

Второй подход сформировался в конце XX века и продолжает формироваться сейчас. В центре его внимания то, как в разные эпохи жили не аристократы, а крестьяне, горожане, представители преследуемых меньшинств. Словом, все те, кого "великие" лишь использовали или подавляли в своих войнах, реформах и "грандиозных замыслах". Этот подход можно назвать левым или прогрессивным. Цель учителя в рамках такого подхода — дать представление о прошлом страны и мира во всей их неоднозначности и сложности, научить школьников критически относиться к историческим источникам. В рамках этого подхода не принято формировать у школьников единой исторической концепции или выставлять свою страну исключительно в позитивном свете. Предолагается, что ученик в рамках такого подхода более объективно смотрит на историю своей страны. Так стараются преподавать историю в большинстве демократических стран.

Вокруг этого подхода постоянно идут дебаты, в основном политические. Во многих странах (например в США, Великобритании и Канаде) консервативные политики настаивают на том, чтоб школьники учили историю по-старому и не задавались вопросами о колониальных войнах, истреблении покоренных народов и разного рода неприглядных сторонах совсем недавней истории этих стран.

История от внука Молотова и советника Путина

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