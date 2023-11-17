Фестиваль света Staro Rīga, который прижился в столице Латвии, уже несколько лет "на паузе". Что произошло? Почему темными осенними вечерами в Риге не хватает света — и может ли это измениться?

Без фестиваля света и салюта

В пресс-службе Рижской думы Delfi сообщили, что проведение фестиваля было приостановлено в период пандемии Covid-19. В этом году, несмотря на то, что "ковид" уже исключен из списка опасных заболеваний, фестиваль проводить не планировали — но в Департаменте образования, культуры и спорта идут дискуссии по поводу мероприятий подобного формата.