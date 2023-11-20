В ноябре 2013 Борис Гаврилов года работал строителем на объекте, который входил в единый комплекс с магазином Maxima — его крыша рухнула 21 ноября, и под завалами оказались десятки людей.

Борис, а также его коллеги Дмитрий Шандыбин, Павел Ромбовский и Сергей Дормидонов в первые минуты после обрушения вытаскивали пострадавших из-под обломков бетона, арматуры и мешков с черноземом. Действовали быстро, на свой страх и риск. Им удалось спасти пятилетнего Карлиса Копшталса и его маму Айю.

10 лет назад, 21 ноября 2013 года, произошла крупнейшая катастрофа в новейшей истории Латвии: рухнула крыша торгового центра в рижском микрорайоне Золитуде. Погибли 54 человека — посетители и работники магазинов, а также несколько прибывших на место спасателей. Сейчас на месте магазина идут работы по обустройству мемориального парка. Delfi рассказывает о том, чем закончился суд по этому делу и как сложилась судьба рижан, которые потеряли своих близких, сами оказались под завалами или помогали спасти других.

По инициативе общества "Золитуде 21.11" и Регины Лочмеле, спустя два года после трагедии Борису и его коллегам-строителям вручили наградные знаки "За самоотверженность". Герои не всегда носят черные плащи, иногда это обычные люди в строительных касках.

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