Когда и куда уже поедут новые электропоезда? А батарейные, вместо старых дизелей? Правда ли, что Rail Baltica через Ригу и аэропорт может не пойти — из экономии? Автобусные рейсы отменяют пачками — что происходит? Ведущий программы Spried ar Delfi Андрис Аузанс и редактор Delfi Bizness Байба Крастиня задали вопросы министру сообщений Каспарсу Бришкенсу.

Новому "прогрессивному" министру осталось проблемное наследство. Еврофинансирование по Rail Baltica, новым электро- и батарейным поездам освоить не успевают — что ждет эти проекты? Старая система трещит по швам — пассажирам приходится добираться до станции буквально пешком по рельсам. Автобусы — тоже не панацея, они попросту не приходят в назначенное время. Обещанные новенькие электропоезда стоят в депо и с трудом отбиваются от любителей граффити. Детали новых перронов годами ждут своей установки…

Каких-то сто лет назад Латвия была буквально опутана сетью железных дорог, которые были основой всего транспортного сообщения по стране. Добраться на поезде можно было до отдаленных Айнажи и Рои, поезда шли в соседние страны и на Европу. Сегодня, когда железнодорожный транспорт объявлен самым экологичным и, казалось бы, буквально залит "зеленым светом" — большая часть рельсов уже проржавела, а подвижной пассажирский состав то и дело выходит из строя.

"Тут большую сыграла наша многолетняя зависимость от российских грузов, — уверен Каспарс Бришкенс. - Грузоперевозки были в приоритете… Пассажирским перевозкам не уделялось должного внимания. Латвия мучилась 10 лет, чтобы купить новые поезда. А пока у нас на рельсах — экспонаты железнодорожного музея. Инвестиции шли на инфраструктуру грузов. Параллельно расширялись автоперевозки, которые дотировало государство. Дошли до ситуации, что в отличие от северных и западных стран Европы у нас не осталось транспортного позвоночника в виде железной дороги".

Бришкенс считает, что железная дорога — выгодна. Просто за последнее время сложился стойкий дефицит инвестиций в пассажирские перевозки — это не дает быстро исполнить невыполненные "домашние задания". Министр намерен буквально повернуть рельсы вспять, в смысле, на запад. И рассказывает, как он видит ситуацию.

Неужели Rail Baltica пройдет мимо Риги и аэропорта?

Когда уже обычные люди смогут поехать на новых электричках?

Что придет на смену устаревшим дизелям?

Перроны должны были поднять в этом году. А что на деле?

Почему автобусные рейсы так часто отменяют?

Правда, что поезд в Вильнюс поедет еще в этом году? А в Тарту?

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