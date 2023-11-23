С 1 января 2024 года в Эстонии начнут регистрировать однополые браки. Десятью годами ранее парламент Эстонии одобрил законопроект об однополых партнерствах, похожий по сути на тот пакет поправок, что в начале ноября принял Сейм Латвии. Delfi попробовал выяснить, как эстонское общество отреагировало на расширение прав ЛГБТ и насколько востребованы оказались новые законодательные возможности.

Первое слово было за Фемидой

В Эстонии путь от страны, не признававших никаких многих прав за ЛГБТ, до официального разрешения заключать полноценные браки занял без малого 15 лет.

В 2009-2010 гг. эстонские СМИ много писали о лесбийской паре с тремя детьми, решившей отстоять свои права на получение пакета соцуслуг. Однополые партнеры ходатайствовали в самоуправлении по месту жительства в волости Виймси о бесплатном проезде в общественном транспорте и бесплатном школьном питании, которые полагались всем семьям, имеющим трех и более детей. Однако администрация самоуправления ответила отказом, сославшись на тогдашнюю редакцию Закона о семье, где брак мог заключаться только между мужчиной и женщиной.

Таллинский административный суд, а позже и Таллинский окружной суд встали на сторону двух мам, потребовав от самоуправления обеспечить им надлежащие льготы. Это было первым в практике Эстонии судебным решением, защищающим социальные гарантии однополой пары.

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