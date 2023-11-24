В 2030 году Латвия впервые в своей истории может принять Олимпийские игры. Что для этого нужно? Сколько это может стоить и насколько велики шансы? Delfi рассказывает о том, что известно о будущем Олимпиады сегодня.

Коротко: что произошло?





Швеция предложила Латвии совместно провести зимние Олимпийские игры-2030, и Латвия согласилась. 21 ноября на заседании Международного Олимпийского комитета (МОК) обе страны подали заявку на участие. От Латвии потребуется отремонтировать трассу в Сигулде, чтобы на ней можно было проводить соревнования по саням, бобслею и скелетону. Все остальные соревнования могут пройти в Швеции. Реконструкция трассы требует больших расходов, и четкого ответа на вопрос, готова ли к этому Латвия, пока нет.

Что мы знаем о совместной заявке?



Большинство спортивных мероприятий планируют проводить в Стокгольме, а соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону — в Сигулде. Пока Швеция еще не предоставила муниципальную гарантию, которая будет означать, что Стокгольм готов бороться за звание столицы Олимпийских игр. До весны 2024 года у шведского правительства есть время принять решение, а латвийская сторона должна определиться с финансовым вопросом.

Что требуется от Латвии?

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