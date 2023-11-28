На протяжении 30 лет Паулс Тимротс известен как ведущий телепрограммы "Zebra", в которой исследуются и объясняются особенности дорожного строительства, организации движения и автотранспорта. Однако Паулс называет себя не автомобильным журналистом, а режиссером. И с этим можно согласиться, ведь то, как Паулс преподносит материал, уже не просто академическая журналистика.

Мы встретились с Паулсом Тимротсом, чтобы обсудить вопросы, которые волновали участников дорожного движения в уходящем году — от увеличения штрафов для водителей, превышающих скорость и нетрезвых водителей до особенностей дорожного строительства в Латвии, которое разительно отличается даже от ближайших соседних стран.

Прошел год с тех пор, как нетрезвых водителей стали не только штрафовать, но и конфисковывать их автомобили за вождение под воздействием более 1,5 промилле. Поможет ли очередное повышение штрафов с угрозой взыскания с нетрезвых водителей до 3 млн евро искоренить пьянство за рулем или проблема лежит глубже?

Около тысячи конфискованных машин в этом году наверняка наберется. Это значит, что у тысяч людей в семьях полная катастрофа: единственного кормильца лишили единственной машины, да еще и без прав сидеть приходится — есть все поводы пить больше. А если взамен даже не предложить ему Миннесотскую программу, то что это за отношение со стороны государства? Нам такие люди не нужны? Что уж говорить про три миллиона евро…

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram