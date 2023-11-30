"Многие эстоноязычные люди взволнованно говорят: посмотрите, как много у нас ватников. Людей, которые не разделяют основополагающие позиции эстонского государства. Да, но посмотрите на эстоноязычного избирателя, каждый пятый из них поддерживает EKRE. Хотя они хотят политизировать суды, закрыть прессу, запретить аборты, выслать геев, русских, украинцев и выйти из ЕС", — сказал в интервью RusDelfi.ee депутат Рийгикогу Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

Евгений, поздравляю с возвращением в большую политику!

Я никуда не уходил!

Весной 2022 года вы покинули Рийгикогу, стали председателем Таллиннского горсобрания, после выборов возглавили фракцию и были единственным не министром, который присутствовал на правительственном обсуждении госбюджета.

Моя роль, конечно, значительно выросла. Председатель фракции коалиционной партии не только координирует работу своих депутатов, но и участвует в подготовке законопроектов правительства, в том числе и государственного бюджета.

Но и на посту председателя Таллиннского горсобрания я активно участвовал в партийной деятельности. Наверное, меня было меньше видно, но это не значит, что я меньше делал.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram