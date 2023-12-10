Лидер клайпедской мафии Сигитас Гайдюргис, считающийся одной из самых загадочных фигур в преступном мире Литвы, уже 21 год находится в тюрьме за убийство 16 человек. Он впервые появился перед фотокамерой и дал откровенное интервью журналисту Delfi.lt Дайнюсу Синкявичюсу.

Лидер клайпедской мафии, осужденный за множество преступлений и содержащийся в Мариямпольской тюрьме, впервые решил рассказать о своем кровавом прошлом: находясь за решеткой, он молчал о совершенных им преступлениях. Он пытался убедить власти в том, что он всего лишь честный бизнесмен.

"Я совершил тысячи преступлений, до 44 лет меня не удавалось поймать, меня нигде не задерживали, но в деле сказано, что за мной следили, — признается 65-летний Гайдюргис. — Я не оправдываю себя, не такой я человек, — да, я убивал, но не бабушек и дедушек, не детей, не женщин".

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