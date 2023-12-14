Боксер Майрис Бриедис выступил в новом качестве — он ездит по школам с лекциями о буллинге, а в марте выступит в молодежном мюзикле Black X White. В интервью Delfi спортсмен рассказал, как сам подвергался травле и в детском, и во взрослом возрасте, зачем он пошел в политику, что думает о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а также когда и с кем намерен биться.

В прошлом году Майрис Бриедис вызывал бурное возмущение у многотысячной армии своих поклонников: в начале полномасштабного вторжения России в Украину он высказался против войны и смертей в целом — и был обвинен в том, что не занял четкую позицию. Летом Бриедис присоединился к партии "Согласие". На выборах в 14-й Сейм она не прошла пятипроцентный рубеж. Позже он ездил в Украину по приглашению мэра Киева боксера Виталия Кличко и утверждал, что, если будет вторжение в Латвию, он готов встать в первых рядах защитников своего государства…

Новый выход Бриедиса — в мюзикле Black X White. Петь и плясать трехкратный чемпион мира не намерен. Этим займутся профессионалы, дуэт украинских певиц-близнецов Анны и Марии Опанасюк, симфо-рок оркестр JP Magic Orchestra и трио виолончелистов Melo M. В основе сюжета — история двойняшек, живущих в одном из городов Европы, где они сталкиваются с проблемами современной молодежи, ее самовыражения и противоречиями окружающего и внутреннего мира.

Майриса попросили принять участие в одном из эпизодов и эмоционально обратиться к публике. В преддверии шоу боксер ездит по школам, где общается с подростками на тему буллинга.

- Вы сами в детстве на своем опыте познали, что такое буллинг?

- Да. Я жил на Югле, а в пятом классе мама отправила меня на два года в деревню к бабушке — под Валмиерой. Там сразу начался буллинг — для них я был городской чужак. По счастью, я всегда быстро бегал.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram