Как отмечают представители школ меньшинств, у детей разный уровень владения государственным зыком. Кроме того, нет ни учебных пособий, ни методических указаний, а ведь между усвоением учебного материала на родном и неродном языке есть огромная разница. Весь этот комплекс проблем создает достаточно неблагоприятную почву, что еще больше раздражает родителей. Есть школы, которые считают, что реформа нелогична, поспешна и является экспериментом не только с детьми, но и с педагогами, которым нужно тратить дополнительное время на поиск методов, как "вложить" знания в детей. По мнению учителей, обучение на латышском должно было быть введено для всех живущих в Латвии детей уже давно, но другими темпами и с другим подходом. Если бы это произошло, сейчас, спустя 30 лет после восстановления независимости, эту проблему уже вообще никто бы не обсуждал.