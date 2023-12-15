Самоназначенный президент Латвии Карлис Улманис в последние годы своей власти имел внушительную личную службу безопасности, его телохранители были хорошо вооружены, организованы и информированы. Однако в июне 1940 года, когда Латвию оккупировал Советский Союз, и люди, которые должны были заботиться о безопасности Улманиса, подчинились требованиям нового правительства и просто разбежались, не выполнив своей основной задачи.

Портал Delfi, используя ранее не публиковавшиеся архивные материалы, начинает исследование, кто защищал безопасность Улманиса и что случилось с этими людьми в момент краха Латвийского государства.

В латышской мемуарной литературе часто встречаются рассказы о том, что тот или иной родственник автора был телохранителем Карлиса Улманиса. Однако при проверке зачастую оказывается, что эти семейные легенды являются преувеличением, должность телохранителя путают со службой в роте Почетного караула или полиции. Однако, как и у каждого руководителя государства, у Улманиса была своя личная служба охраны, состоявшая из нескольких подразделений.

Как рассказал порталу Delfi историк Карлис Силс, со стороны армии за охрану Улманиса отвечали его адъютант Миервалдис Лукинс и с 1936 по июнь 1940 года — комендант дворца Раймондс Бебрис. Вторым элементом безопасности было Политическое управление, которое играло первостепенную роль на различных выездах и массовых мероприятиях. Именно в Политуправлении в конце 1939 года был создан отдел под названием Район особого назначения, который отвечал за охрану Улманиса. До сих пор латышские историки особо не изучали службу телохранителей авторитарного лидера Латвии.

Портал Delfi нашел в Латвийском государственном архиве дело, которое КГБ завел на Игоря Лейтландса-Лиелкрастса, последнего начальника личной охраны Улманиса, заведенное советскими репрессивными властями после ареста Лейтландса 10 августа 1940 года. Хотя ЧК в основном старалась выжать из задержанного информацию о секретных складах оружия организации айзсаргов, в протоколах допросов Лейтландса есть информация и о службе безопасности Улманиса.

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