Возможно ли поражение Украины в следующем году? Может ли конфликт выплеснуться на территорию стран Балтии? Опасна ли для Украины и ЕС победа Дональда Трампа на президентских выборах в США? В чем совпадают интересы Запада и Украины? Delfi поговорил Лоуренсом Фридманом, автором аналитического доклада "Современная война: уроки Украины".

Лоуренс Фридман — патриарх британских стратегических исследований, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, член Британской академии наук.

Давайте начнем с самого тяжелого вопроса. Может ли Украина лишиться западной помощи и проиграть войну в следующем году?

Я предполагаю, что оба пакета помощи — и американский, и европейский — получат необходимую поддержку. Конечно, ни то ни другое не гарантировано, но я думаю, что это, скорее всего, случится. Хоть и гораздо позже, чем этого хотелось бы украинцам.

Но долгосрочная проблема поддержки Украины остается, хотя помощь вполне по силам ЕС и США. Оставим в стороне проблемы с новейшим оборудованием и нехваткой снарядов. Недостаток того или сего будет постоянно. Вероятно, пройдет еще год до того момента, когда объемы производства будут достаточны, чтобы соответствовать потребностям Украины. Все это, конечно, влияет на стратегию Украины и ограничивает пределы того, чего она может добиться в следующем году.

Но может ли Россия победить, воспользовавшись промедлением?

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