Айгюль, жительница Нукусского района Узбекистана, была робкой и неуверенной в себе, не имела образования и надежд на лучшую жизнь. С низко опущенной головой она каждый день таскала по окрестностям 30-литровый бидон молока, пытаясь продать его, чтобы прокормить детей. В том, что женщина смогла изменить свою жизнь и теперь помогает другим вырваться из круга безысходности, есть заслуга и Латвии.

Центральная Азия, включая Узбекистан, несомненно, интересна для ЕС — не только в ресурсном и геополитическом, но и в чисто практическом смысле. Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия 36-миллионный Узбекистан, богатый золотом, ураном и природным газом, станет одной из самых быстрорастущих экономик мира. Кроме того, важность центральноазиатского региона для Запада выросла после вторжения России в Украину.

"Для Латвии важно, чтобы этот регион развивался самостоятельно, не создавал рисков, в том числе и для нас, через нелегальную миграцию и торговлю наркотиками. Мы заинтересованы, чтобы регион был стабильным и уменьшал свою зависимость от крупных государств. Помогая этим странам в реформах, мы создаем возможности для экономического сотрудничества", — заявил посол Латвии в Узбекистане Рейнис Трокша порталу Delfi в Ташкенте.

Сейчас крупнейший проект ЕС в Узбекистане, который реализуется в сотрудничестве с Программой развития ООН и Министерством юстиции Узбекистана, способствует повышению доступности и качества государственных услуг в сельских регионах. В рамках программы "Улучшение оказания публичных услуг и управления в сельских регионах Узбекистана" создаются государственные центры обслуживания населения. Там работают и обученные на деньги латвийских налогоплательщиков эксперты женской консультативной группы центра MARTA. Цель — помочь самым уязвимым группам общества: женщинам, инвалидам, пенсионерам.

Заинтересованность консультантов, умение видеть проблему, искать решение даже в нестандартной ситуации проявились в истории торговки молоком Айгюль. По словам одного из руководителей проекта Ойбека Яхшиева, Айгюль из Нукусского района была бедной и зарабатывала на жизнь своей семье продажей молока и сезонными работами в сельском хозяйстве. У ее мужа тоже нет образования и постоянной работы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram