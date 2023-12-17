Самое жаркое лето и три рекордно жарких дня — таким был 2023 год, и ученые уверены, что 31 декабря ему можно будет присвоить титул "самый теплый год в истории наблюдений". Но как с этим согласуется то, что сейчас видим за окном не только мы, но и большая часть Европы, — снег и мороз? Климатические скептики уже ухмыляются — где же пресловутое потепление?

Часть "ответственности" за жаркое лето должен взять на себя климатический феномен La Nina, который осенью завершил трехлетний период своего правления. Однако в основном в потеплении виноваты мы сами — в этом году эмиссии CO2 достигли нового годового рекорда. И это влияет и на La Nina, и на все остальное, что происходит на земле, — засуху, лесные пожары. И тут вдруг во всей этой апокалиптичной картине — белая и "нормальная" зима! Случайность ли это или возвращение к "норме", мы спросили у экспертов по климату и наблюдениям за погодой.

В начале декабря социальные сети облетел спутниковый снимок, на котором видна полностью белая Европа, вплоть до Альп. Такой снежный покров не наблюдался с 2010 года, когда снегом было покрыто 60% территории Европы.

Europe hasn't seen a snow cover like this since 2010—60% is blanketed in white! ❄️ pic.twitter.com/zuDB1GfkxM — Xavi Ruiz (@xruiztru) December 1, 2023

Ранняя зима, правда, принесла с собой драму в Мюнхенском аэропорту, который из-за снега был парализован почти неделю, но в остальном Европа радовалась зимнему настроению. Только — "нормальная" ли это зима в сегодняшних условиях и будут ли такие зимы и дальше?

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram