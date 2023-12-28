Мать пытается найти дочку почти восемь лет; у полиции нет ни тела, ни ответа, куда могла исчезнуть 39-летняя женщина.

Зимой 2016 года в Германии при загадочных обстоятельствах пропала 39-летняя гражданка Латвии Уна Брабендер (урожденная Межака). В то утро мать двоих маленьких мальчиков собиралась ехать на работу в детский садик. Однако ни дома, ни на работе женщина так и не появилась. Лишь спустя две недели на берегу Рейна обнаружили ее автомобиль.

Прошло почти восемь лет. Поиски Уны так и не дали никакого результата. Все, на что может надеяться ее мама — Марина Зелевска — что рано или поздно она сможет найти свою дочь.

"Может быть, она стала жертвой торговцев людьми, и ее держат взаперти, не позволяя общаться с внешним миром. Может, ее убили, инсценировав суицид и бросив машину на берегу реки. Я хочу найти свою дочь. Время идет, оно играет против меня, но я не отступлю. Конечно, у меня есть подозрения относительно того, что могло произойти в тот день, но это лишь предположения", — говорит Марина.

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