Мог ли обычный человек в советское время выиграть в лотерею автомобиль? Как выяснил Delfi, да, и еще как. Нам удалось найти семьи, которым посчастливилось выиграть автомобиль (причем даже дважды), потратив на лотерейный билет 30 копеек.

В Советском Союзе лотереи были практически единственной легальной азартной игрой, в которой люди могли принимать участие. Большой популярностью пользовалась еженедельная лотерея "Спортлото", где можно было выиграть различные суммы денег, а во всесоюзной, а также в местных лотереях Латвийской ССР, так называемых денежно-вещевых, главным призом был автомобиль. Билеты можно было купить за 30 или 50 копеек (самой дорогой была лотерея ДОСААФ) в киосках и сберкассах, а иногда их выдавали в магазинах вместо сдачи.

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