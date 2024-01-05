Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, отметивший на Рождество свое 70-летие, знает, как взволновать и удивить публику. Своими эссе, размышлениями и поворотами личной жизни. А также способностью формировать лицо и образ Эстонии.

Ровно 25 лет назад Ekspress опубликовал ваше эссе "Рождественская земля" ("Jõulumaa"), в котором вы заявили: Эстония принадлежит и должна принадлежать к Северным странам.

Один из секретарей Министерства иностранных дел Латвии позже сказал мне, что я испортил его семье Рождество. Дома ждали дети и застолье, но министр приказал ему, как владеющему эстонским, немедленно перевести эссе. По сей день первый вопрос, который мне задают латвийцы, — не была ли Эстония раньше страной Балтии.

Это в точности отражало самое главное стремление всех нас в то время — быть богатой, безопасной и хорошо управляемой северной страной. Что, на ваш взгляд, является самым важным для Эстонии в это безумное время?

В случае с Эстонией самое важное — это то, что происходит вокруг нас. Мы не должны замыкаться в себе, спорить о пустяках, не ориентируясь в мире и так далее. Солипсизм — не наш выбор. Мы примерно как половина Копенгагена — нас 1,3 миллиона человек.

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