В Государственном архиве Латвии хранится фотоальбом, запечатлевший жизнь Карлиса Улманиса летом 1935 года. В то время Улманис был премьер-министром, и кто-то из его окружения активно фиксировал повседневную жизнь государственного деятеля с помощью фотоаппарата. На фотографиях из рыбного хозяйства Томе, где Улманис отдыхал летом, из парка Аркадия, из хутора "Эзерклейши", где Улманис и его родственники праздновали Лиго, из Скривери, Яунелгавы и Бауски почти всегда виден молодой мужчина, не политик и не сотрудник канцелярии. Это Харийс Шванс — личный телохранитель Улманиса с 1933 по 1940 год, человек с необычной судьбой и единственный из телохранителей Улманиса, выживший во Второй мировой войне.

Харийс Шванс родился в 1905 году в Юрмале, Дубулты. Из-за войны он не окончил среднюю школу, в 14 лет принял участие в Освободительной войне Латвии в составе Отдельной студенческой роты, а затем стал курьером в отделе внутренней разведки штаба латвийской армии. Согласно материалам ЧК, в 1927 году, после прохождения срочной военной службы, Шванс начал работать в Управлении политической полиции, где его первой задачей было наблюдение за советским российским посольством в Риге, а также слежка за послом и выяснение, с какими людьми он встречается. С 1930 года Шванс занимался оперативной работой в Политической полиции, создав агентурную сеть на нескольких рижских фабриках и участвуя в арестах коммунистов и других преступников.

Переломный момент в карьере Шванса наступил в ноябре 1933 года, когда Политическая полиция назначила его телохранителем Улманиса. Шванс оставался на этой должности до 4 июля 1940 года. В уголовном деле ЧК, хранящемся в Госархиве, содержится очень мало информации о работе Шванса под началом Улманиса. Несомненно, что он был назначен на свой пост как лояльный Улманису человек. В 1929 году Шванс вступил в Крестьянский союз Латвии, ему также были поручены важные задания в Политической полиции. По свидетельству Шванса, он охранял Улманиса во время переворота 15 мая 1934 года, когда премьер-министр передвигался по Риге.

В конце 1939 года для охраны Улманиса было создано отдельное подразделение Политической полиции, в которое вошел и Шванс. За время службы Шванс был награжден орденом Виестура V степени и почетным знаком ордена Трех звезд II степени. К сожалению, Delfi пока не удалось найти источников или свидетельств, более подробно описывающих работу Шванса в личной охране Улманиса.

Сотрудник СД

Летом 1940 года, когда Латвия была оккупирована СССР и большинство приближенных к Улманису людей были задержаны, Швансу чудом удалось спастись. Спустя несколько лет чекисты спросили его, где он скрывался во время первой советской оккупации, на что он ответил, что нигде не скрывался, а работал грузчиком на товарной станции, а затем в строительной конторе на улице Бривибас. Вряд ли это правда, поскольку в 1940 году у ЧК была информация о Швансе, и почти все его коллеги были арестованы. Скорее всего, Шванс, несколько раз меняя место жительства, каким-то образом сумел вырваться из лап ЧК.

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