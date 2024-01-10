Наступивший 2024 год будет годом выборов в России, Европе и США. Первыми будут так называемые "выборы" Владимира Путина — с 15 по 17 марта российская выборная машина проведет процедуру, которая в пятый раз сделает его президентом России. С 6 по 9 июня состоятся выборы депутатов Европарламента. Сразу после них Европейский совет изберет своего нового президента. Однако самыми главными будут выборы в США — 5 ноября американцы выберут нового президента, членов палаты представителей и треть сенаторов. От результатов американских выборов будет зависеть будущее свободного мира.

Люстрация по-американски

Самые последние, но и самые важные выборы 2024 года состоятся в США. 5 ноября американские избиратели выберут президента, 435 членов Палаты представителей, и 34 сенатора. Сейчас бывший президент США республиканец Дональд Трамп лидирует над всеми своими партийными конкурентами и вероятнее всего в третий раз станет кандидатом в президенты. По опросам, кандидат от демократов президент Джо Байден и Дональд Трамп имеют почти идентичный рейтинг — около 44% каждый, с незначительным перевесом в пользу Трампа.

Напомним, Трамп, ранее называвший Путина своим другом, выступает за разрыв связей США с НАТО и ЕС и против предоставления помощи Украине. В декабре старший сын бывшего президента — Дональд Трамп младший, один из основных пропагандистов своего отца написал в соцсети X (бывш. Twitter), что "Украина уже проиграла" и потребовал прекратить финансировать войну и "военно-промышленный комплекс". Однако на пути Трампа к победе встал суд.

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