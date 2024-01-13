У правительства Израиля есть четкий план военного уничтожения террористической группировки ХАМАС , но что делать дальше с разрушенным войной сектором Газа оно не совсем понимает. Такое мнение в передаче Komandcentrs на Delfi TV высказал историк, директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский.

Он признал, что ультраправые силы в израильском правительстве с удовольствием построили бы в секторе Газа еврейские поселения, но это маргинальное мнение. Ходят слухи и о том, что контроль над сектором Газа могут взять на себя "умеренные" арабские государства.