Елена Трифонова — российская журналистка из далекого сибирского города Иркутска. Она — главный редактор независимого интернет-журнала "Люди Байкала". Ее издание пишет о том, как живут сейчас россияне в тех краях, куда и раньше редко добирались оппозиционные журналисты из Москвы или из-за рубежа. На родине у нее осталась семья — муж и дочь. Работа Елены очень важна, потому что ее издание — голос обычных жителей одного из самых далеких уголков России. Без нее их никто не услышит.

Она — одна из 126 независимых российских журналистов, которые после начала войны России против Украины нашли убежище в Латвии. О том, как она живет здесь, что такое "Люди Байкала", как живут люди у нее на родине, чувствует ли она себя здесь в безопасности, хочет и может ли вернуться домой, Елена Трифонова рассказала Delfi.

- Когда вы сюда приехали, как и почему?

- В ноябре 2022 года. Мне пришлось покинуть Россию после того, как меня и мою коллегу Олю задержали в Иркутске на митинге в сентябре 2022 года. Митинг был в поддержку аннексии захваченных регионов Украины. Туда согнали студентов, которые демонстрировали радость по этому поводу. И мы пошли туда, как корреспонденты, чтобы заметку написать.

- А что, студенты как-то неискренне демонстрировали радость? Зачем вас задерживать, если вы освещали провоенное мероприятие?

- Ну они, конечно, неискренне ее демонстрировали! Мы как раз там разговаривали с преподавателями, которые рассказывали, что получили разнарядку (прямое указание начальства — ред.) туда отправить своих студентов. Они были недовольны.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram