Она — одна из 126 независимых российских журналистов, которые после начала войны России против Украины нашли убежище в Латвии. О том, как она живет здесь, что такое "Люди Байкала", как живут люди у нее на родине, чувствует ли она себя здесь в безопасности, хочет и может ли вернуться домой, Елена Трифонова рассказала Delfi.
- Когда вы сюда приехали, как и почему?
- В ноябре 2022 года. Мне пришлось покинуть Россию после того, как меня и мою коллегу Олю задержали в Иркутске на митинге в сентябре 2022 года. Митинг был в поддержку аннексии захваченных регионов Украины. Туда согнали студентов, которые демонстрировали радость по этому поводу. И мы пошли туда, как корреспонденты, чтобы заметку написать.
- А что, студенты как-то неискренне демонстрировали радость? Зачем вас задерживать, если вы освещали провоенное мероприятие?
- Ну они, конечно, неискренне ее демонстрировали! Мы как раз там разговаривали с преподавателями, которые рассказывали, что получили разнарядку (прямое указание начальства — ред.) туда отправить своих студентов. Они были недовольны.