Филипавичюс ранее судим не был, только наказывался за различные правонарушения. Мужчина жил в Каунасе и зарабатывал ремонтом автомобилей. Теперь его подозревают в преступлении, планирование которого, по мнению правоохранительных органов, требовало чуть ли не суперспособностей.
Задержанный молчит
Еще в самом начале поисков пропавшей девочки представители полиции заявили на пресс-конференции, что столкнулись с тщательно спланированным и реализованным преступлением. Подозреваемый продумал все до мельчайших деталей и был уверен, что ни его, ни похищенную девочку ни за что не найдут, однако некоторые мелкие ошибки все же выдали его.
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