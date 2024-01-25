Для обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения была задействована тысяча человек, пара десятков машин Сил обороны и подготовлена больничная палата с антидотами. Eesti Ekspress узнал все подробности сложнейшей операции.

Названия полицейским операциям дают по двум причинам: чтобы была строка расходов, на основании которой можно выставлять счета, и чтобы при межличностном общении не приходилось раскрывать секретную информацию.

Начальник оперативного бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Вайко Вахер в начале декабря в пятницу сидит в своем кабинете в здании полиции на Пярнуском шоссе, где раньше была конфетная фабрика Kalev, и все его мысли занимает президент Украины Владимир Зеленский. Как назвать самую сложную и рискованную операцию по обеспечению безопасности в истории Эстонии, имеющую только одну цель: чтобы Зеленский прибыл в Эстонию живым и уехал отсюда целым и невредимым?

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