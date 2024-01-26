В прошедший понедельник "Новая газета. Европа" опубликовала статью историка Дмитрия Дубровского "Российская "чайная партия" до и во время войны". В ней специалист по свободе слова и правам меньшинств обвинил российских либеральных политических эмигрантов старшего поколения в расизме, мизогинии и "демонстрации общих черт с политикой Кремля".

Отметим, что по данным источников Delfi в среде российской академической эмиграции, американские и европейские политики и чиновники, взаимодействующие с российской политической эмиграцией, в неофициальном общении давно проявляют раздражение тем, что в среде российской политической эмиграции доминируют носители крайне правых, расистских, гомофобных и мизогинных взглядов.

О том, что не так с российской либеральной политической эмиграцией, насколько ее взгляды близки взглядам российского режима и является ли она идейной альтернативой путинизма, Дмитрий Дубровский рассказал в интервью Delfi.

- Почему вы проводите параллель с американской Tea Party — крайне правой группой внутри республиканской партии, которая стала предтечей трампизма?

- Многие российские либералы действительно больше похожи на "Чайную партию" — они традиционалисты и сторонники либертарианских экономических взглядов. Они обосновывают свою ксенофобию, культурной традицией, совсем, как крайне-правые республиканцы. Их исламофобия, например, культурного, националистического свойства, как у депутата Госдумы Виталия Милонова (православный фундаменталист, соавтор закона о запрете "ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних", в 2022 году призвал к сегрегации детей мигрантов и их изгнании из российских школ, называл гомофобию "прекрасной и естественной" — ред.).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram