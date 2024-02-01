В межвоенный период из морских глубин были подняты тонны драгоценных металлов и конный памятник Петру I. Но искали также загадочный золотой груз.

Летом 1915 года войска Германской империи вторглись в южную Латвию и уже угрожали Риге. Началась лихорадочная эвакуация промышленных предприятий города, а также культурных и иных ценностей в Россию как по суше, так и по морю.

В середине августа пароход "Сербино" отправился из Рижского порта в сторону Санкт-Петербурга. На корабле находился особо ценный груз, в том числе украшавший город конный памятник Петру I, эвакуации которого потребовал лично российский император Николай II. Когда памятник был открыт в 1911 году, именно он снял с него покрывало.

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