Ночью 13 августа прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в волости Тырва в квартире обнаружен труп 51-летней женщины с признаками насилия. По сообщению прокуратуры, первоначальные данные давали основание подозревать, что совместное распитие алкоголя закончилось избиением, в ходе которого 56-летний мужчина нанес 51-летней женщине несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу. В результате полученных повреждений женщина скончалась.
Практически сразу по подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний Урмас Тилга. Ему предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека.
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