Эгилс Левитс удивлен интересом, который проявил к нему Delfi. Перед интервью бывший глава государства даже пошутил, что был президентом "давным-давно". "Режим Кариньша-Левитса", как презрительно окрестили его оппоненты, был свергнут летом. Бывшая "правая рука" Левитса Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") теперь претендует на высшие посты в Брюсселе, но что же после четырех лет работы в Рижском замке делает Левитс?

Изначально Левитс объявил местом проведения интервью Рижский замок, а затем сменил его на зал заседаний в Berga Bazārs. Сегодня бывший президент живет тихо. Ему больше не требуется публично выступать. Он практически исчез из поля зрения общественности. Его преемник, Эдгар Ринкевич, назначил его специальным представителем Латвии по вопросам международного права и ответственности государства, но новая должность больше не предполагает нахождения в центре внимания. Похоже, ему это нравится. Но почему Левитс так резко перестал коммуницировать с общественностью? Острый кризис Covid-19 миновал, но как добиться победы Украины в войне, которая, по словам Левитса, имеет решающее значение для состояния мира? Что еще, кроме глобальных кризисов, стало для Левитса "выстрелом в ногу"? И как он относится к Ринкевичу, которого, похоже, жители все еще охотно поддерживают?