Швеция прекратила расследование взрывов на газопроводе "Северный Поток-1" (Nord Stream). Шведская прокуратура пришла к выводу, что граждане и власти страны не причастны ко взрывам. Согласно приоритетной версии, подрывы могли совершить украинские граждане с борта прогулочной парусной яхты "Андромеда". Однако, прошлогоднее расследование скандинавских журналистов указывает на суда ВМФ РФ. Решение прокуратуры Швеции ставит под сомнение версию об украинском участии во взрывах. Источник Delfi в в скандинавском разведсообществе категорически отвергает "украинскую" версию подрыва газопровода.

Сегодня прокуратура Швеции распространила официальное заявление, согласно которому основной целью предварительного расследования было выяснить, принимали ли участие в событиях граждане Швеции и была ли использована ее территория для подготовки взрывов. В заявлении говорится, что по результатам расследования "ничто не указывает на то, что Швеция или ее граждане приняли участие в атаке" на газопровод.

О том, что Швеция может прекратить расследования взрывов на газопроводе Nord Stream в Балтийском море сообщило 6 февраля агентство Reuters. Ранее руководитель предварительного расследования прокурор Матс Люнгквист заявил шведской газете Expressen, что готов принять решение о дальнейшей судьбе расследования. Какое именно решение он намерен принять, прокурор не сказал, однако отметил, что "ситуация накаляется" и он должен это сделать.

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