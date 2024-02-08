Одним из первых шагов на пути к восстановлению путинской империи стала атака на Эстонию в 2007 году. Об этом говорит бывший советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов в интервью Eesti Päevaleht.

Несмотря на потрясения последних лет, у Андрея Илларионова как эксперта по-прежнему большая аудитория. Его главное предупреждение заключается в том, что клептократа Владимира Путина больше интересуют не деньги и власть, а восстановление "исторической России". Для этого Путин путем насилия и угроз хочет воссоединить с Россией территории, которые когда-то были частью Российской империи или Советского Союза.

Вы были свидетелем того, как скромный представитель КГБ постепенно превращается в тирана. Объясните, пожалуйста, каковы основные мотивы Путина — он хочет править Россией до конца дней своих или его интересует богатство?

Я проработал в Кремле почти шесть лет на должности экономического советника президента России. Я разрабатывал экономическую политику, анализировал состояние экономики. Вместе с коллегами я советовал, что делать и чего не делать. Это было лучшее время в экономической истории России за более чем тысячу лет! За десять лет общий объем ВВП в России вырос почти в два раза. Потребление на душу населения в России выросло в нереальные 2,3 раза. Начало века было наилучшим периодом даже по сравнению с другими самыми хорошими периодами в экономической истории России, включая ленинский нэп — новую экономическую политику 1920-х годов. Некое экономическое чудо, которое продолжалось почти целое десятилетие. Конечно, сейчас это время закончилось. Это оказалось возможным благодаря не моим советам или советам других людей, а заинтересованности в развитии большого начальника, о котором вы говорите.

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