Индийцы платят тысячи евро, чтобы работать в Латвии и Литве, приезжают — и обнаруживается, что на самом деле работы для них нет. В лучшем случае, у них есть вид на жительство, позволяющий работать в конкретной компании, в худшем — туристическая виза. Журналист Delfi Анастасия Ефремова поговорила с человеком, ставшим жертвой такой мошеннической схемы. Он около двух месяцев жил у приютивших его индийских студентов, которые учатся в Риге, и не понимал, как вернуться домой.

Сэм — тихий домашний парень в очках. Айтишник, не так давно закончивший бакалавриат у себя на родине и поверивший обещаниям о хорошей работе в Европе. Не по специальности, строителем за 950 евро в месяц, — но зато в Евросоюзе. Средняя зарплата айтишника в Индии, по данным Glassdoor — около 600 евро, так что вакансия выглядела привлекательно.

Это первая статья расследования Delfi о мошенниках, которые привозят в Балтию индийцев и бросают их здесь без работы. В следующем материале — о том, кто "продает" Латвию иностранным работникам.

Не выезжая из Индии он получил временный литовский ВНЖ с правом на работу в литовской компании Holdlita. Это обошлось Сэму в восемь тысяч евро (о том, как купить ВНЖ Литвы, читайте в одном из следующих материалов). Посредником по найму официально выступала литовская компания Bonus Vita, но всеми документами занималось индийское агентство Abroad Study Plan. Оно же составило Сэму резюме, где соврало об опыте работы, и посоветовало врать об опыте и на онлайн-собеседовании.

Сэм приехал в Литву, и очень быстро обнаружилось, что у него нет опыта и навыков. Его уволили.

Сэм написал своему агенту — но тот жестко ответил, что свои обязательства он выполнил: ВНЖ у Сэма есть, а дальше он может искать работу в любой стране ЕС. Агент посоветовал ехать в Латвию — там работы много, а еще всегда можно устроиться курьером. Сэм в течение целого месяца каждый день рассылал десятки резюме — безрезультатно.

Мы встретились с Сэмом, когда до окончания срока действия его ВНЖ оставалось менее месяца. Сам документ годен до 2025 года, но только при том условии, что он найдет новую работу. В противном случае вскоре после расторжения контракта ВНЖ аннулируется, а человек становится нелегалом.

Как работать курьером через подставной аккаунт

"Ох, что же я маме скажу", — постоянно повторяет Сэм. Именно мама — причина, по которой он не обращается в полицию. Когда он заполнял анкету в Abroad Study Plan, там требовали указать в том числе номера телефонов родственников.

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